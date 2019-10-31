***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Karışık 0,01 TRY 74780.67 TRY 0,02 YÖNETİM KURULUNDA ÜYE SEÇİMİNDE İMTİYAZ İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 399925219.33 TRY 99,98 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET MUSTAFA BÜKEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 03.05.1997 İcrada Görevli Değil ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİTUFAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye 21.10.1993 İcrada Görevli BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye, Ash Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı,Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -FATMA MELTEM GÜNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2001 İcrada Görevli Değil ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSÜLÜN İLKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2002 İcrada Görevli Değil ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET BÜLENT EGELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 İcrada Görevli GENEL SEKRETER Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Görevli Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Ash Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş.- Üye,Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.- Üye,Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.- Üye, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİNECİP TERZİBAŞIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Görevli Üye, İcra Kurulu Başkanı, Ash Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş.- Üye, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır İCRA KURULU BAŞKANIFEYYAZ ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Görevli Üye, İcra Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Ash Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıliman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır İCRA KURULU ÜYESİKEMAL GREBENE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.07.2011 İcrada Görevli Değil ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİBEGÜM EGELİ BURSALIGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2016 İcrada Görevli Değil ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSA LEVENT ERTÖRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.05.2012 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. - Bağımsız Üye, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANITANKUT KARABACAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.05.2012 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. - Bağımsız Üye, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANIYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUTLU CAN GÜNEL İcra Kurulu Üyesi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiVOLKAN BÜKEY İcra Kurulu Üyesi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiKAMİL GREBENE İcra Kurulu Üyesi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiYILDIZ EGELİ YAVUZ İcra Kurulu Üyesi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiCELAL SARGUT İşletme Müdürü Bakım MüdürüERHAN BİÇER Bakım Müdürü Yatırım MüdürüALİ SERDAR KOÇ Üretim MüdürüCUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde ŞefiMETİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795765BIST