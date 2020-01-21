***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.01.2020 09:34
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
21/01/2020 tarih 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 20.000.000,-TL (YirmimilyonTürk lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 2 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813671
BIST
10:56122.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -554,51
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:565,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:566,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:56297,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,08
|Açılış
|: 297,65
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|5.147.364
|% 14,99
|
|ISGSY
|5,46
|114.191.234
|% 12,11
|
|GARFA
|6,52
|22.262.037
|% 10,88
|
|IZTAR
|2,90
|16.269
|% 10,06
|
|EPLAS
|18,61
|118.062
|% 9,99
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|IZMDC
|8,25
|41.136
|% -9,24
|
|THYAO
|14,82
|476.456.621
|% -1,72
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|PETKM
|4,09
|146.704.411
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|ODAS
|1,82
|86.352.724
|% 2,47
|
|GSDHO
|2,00
|88.869.686
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6865
|7,7251
|% 0,14
|
|Frank
|6,1011
|6,1379
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5753
|1,5832
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-3,21
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,55
|64,55
|-0,65
|
Seans Raporu
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