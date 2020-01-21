***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar21/01/2020 tarih 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 20.000.000,-TL (YirmimilyonTürk lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 2 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813671BIST