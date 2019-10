***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET MUSTAFA BÜKEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 03.05.1997 İcrada Görevli Değil Üye Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Evet 5.85 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTUFAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye 21.10.1993 İcrada Görevli Başkan Vekili ve Murahhas Üye Batısöke Söke Çimento San.T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye, Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.25 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -FATMA MELTEM GÜNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2001 İcrada Görevli Değil Üye Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Evet 6.63 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SÜLÜN İLKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2002 İcrada Görevli Değil Üye Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Evet 8.19 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MEHMET BÜLENT EGELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 İcrada Görevli Genel Sekreter Batısöke Söke Çimento San.T.A.Ş.- Görevli Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi,İcra Komitesi Üyesi, Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.19 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiNECİP TERZİBAŞIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 İcrada Görevli Genel Müdür Batısöke Söke Çimento San.T.A.Ş.- Görevli Üye, İcra Kurulu Başkanı, Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır İcra Kurulu BaşkanıFEYYAZ ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Görevli Üye, İcra Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Ash Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıliman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.1 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır İcra Kurulu ÜyesiKEMAL GREBENE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.07.2011 İcrada Görevli Değil - Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBEGÜM EGELİ BURSALIGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2016 İcrada Görevli Değil - Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.06 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MUSA LEVENT ERTÖRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.05.2012 İcrada Görevli Değil Denetim Kurulu Üyesi Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-Bağımsız Üye-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Evet 0.03 Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiTANKUT KARABACAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.05.2012 İcrada Görevli Değil - Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-Bağımsız Üye-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Evet 0.43 Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUTLU CAN GÜNEL İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiVOLKAN BÜKEY İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiKAMİL GREBENE İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiYILDIZ EGELİ YAVUZ İcra Kurulu Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Asistanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu ÜyesiMEHMET İLKER ÖZGELEN İşletme Müdürü Bakım MüdürüHAYER YALNIZ Hammadde Müdürü Hammadde MüdürüADİL ULUDAĞ Mali İşler ve Muhasebe MüdürüMUSTAFA KAHVECİ Satınalma Müdürü Satınalma ŞefiMEHMET GÖKHAN GÜMÜŞ Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü Kalite Kontrol ve Güvence ŞefiFATİH USTA İnsan Kaynakları MüdürüMEHMET TAŞKAPILI İç Denetim Müdürü Bilgi Sistemleri MüdürüEROL İŞCAN Bakım Müdürü Makina Bakım ŞefiBARIŞ KOYLAN Üretim Müdürü Klinker Üretim ŞefiALİ RİZA PINARLI Finansman Müdürü Finansman ŞefiORAL ENGİZEK Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü Pazarlama ve Satış MüdürüMEHMET KEMAL ASLAN Bilgi Sistemleri Müdürü Bilgi Sistemleri Şefi