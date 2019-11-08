***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raİlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797678BIST