***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 215.280.708 71.221.773 436.986.496 121.932.616 558.919.112Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.088.539 1.088.539 1.088.539Düzeltmelerden Sonraki Tutar105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 216.369.247 71.221.773 438.075.035 121.932.616 560.007.651Transferler4.094.733 67.355.653 -71.221.773 228.613 228.613Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.357.050 -70.352 84.354.823 82.927.421 56.229.256 139.156.677Dönem Karı (Zararı)25 84.354.823 84.354.823 56.779.384 141.134.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.357.050 -70.352 -1.427.402 -550.128 -1.977.530Kar Payları20 -18.491.584 -18.491.584 -2.377.785 -20.869.369Dönem Sonu Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -12.359.038 1.086.307 -322.039 60.681.996 32.865 265.233.316 84.354.823 502.739.485 175.784.087 678.523.572Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402Transferler7.298.665 89.958.396 -97.257.061Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.248.679 -156.665 9.135.225 5.729.881 18.182.594 23.912.475Dönem Karı (Zararı)25 9.135.225 9.135.225 17.722.981 26.858.206Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -3.248.679 -156.665 -3.405.344 459.613 -2.945.731Kar Payları20 -4.268.552 -4.268.552Dönem Sonu Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.606.560 1.086.307 -478.502 67.980.661 32.865 355.010.851 9.135.225 519.192.102 194.577.223 713.769.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI136.609.462 100.039.012Dönem Karı (Zararı)26.858.206 141.134.207Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26.858.206 141.134.207Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.350.786 81.961.067Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 28.189.011 24.355.109Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.145.688 3.421.991Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.507.157 5.040.979Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -8.249.474 -16.733.948Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 14.756.631 21.774.927Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -5.028.297 4.786.947Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.230.148 38.964.670Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -232.625 5.391.371İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler74.652.432 -105.855.452Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 57.419.360 -15.948.519Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-19 -6.689.692 -19.119.784Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 30.322.152 -66.770.887Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -11.461.454 -7.639.400Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-19 5.062.066 3.623.138Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları139.861.424 117.239.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -3.883.551 -2.207.773Vergi İadeleri (Ödemeleri)24-28 631.589 -14.993.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.787.481 -55.872.659Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 52.980 191.602Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -37.840.461 -56.064.261FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.891.747 -78.796.169Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 254.479.858 167.469.352Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -265.103.053 -225.396.152Ödenen Temettüler20 -4.268.552 -20.869.369YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.930.234 -34.629.816NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.930.234 -34.629.816DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.105.976 65.001.504DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 110.036.210 30.371.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 110.036.210 26.105.976Ticari Alacaklar198.575.952 248.077.745İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-26 51.920 107.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 198.524.032 247.970.503Diğer Alacaklar688.782 15.407.160İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 886 8.439.200İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 687.896 6.967.960Stoklar9 211.879.192 242.201.344Peşin Ödenmiş Giderler9.135.961 14.633.055İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 9.135.961 14.633.055Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 4.750 2.425.223Diğer Dönen Varlıklar7.931.524 5.871.507İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 7.931.524 5.871.507ARA TOPLAM538.252.371 554.722.010TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR538.252.371 554.722.010DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.200.973 4.560.973Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 5.200.973 4.560.973Diğer Alacaklar327.543 302.002İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 327.543 302.002Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 58.063.460 50.630.452Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar270.114.121 261.659.476Arazi ve Arsalar14 15.180.663 15.279.381Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 6.250.960 5.594.576Binalar14 31.947.887 30.417.731Tesis, Makine ve Cihazlar14 151.316.815 159.439.040Taşıtlar14 10.433.965 12.325.840Mobilya ve Demirbaşlar14 5.502.150 5.904.337Özel Maliyetler14 4.831.376 5.256.405Yapılmakta Olan Yatırımlar14 37.207.396 18.366.707Diğer Maddi Duran Varlıklar14 7.442.909 9.075.459Kullanım Hakkı Varlıkları15 4.424.943 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.648.997 6.251.044Diğer Haklar15 5.276.804 2.730.068Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 346.846 344.659Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 25.347 3.176.317Peşin Ödenmiş Giderler10 13.576.282 10.179.376Ertelenmiş Vergi Varlığı24 16.008.143 11.241.706TOPLAM DURAN VARLIKLAR374.785.648 346.246.215TOPLAM VARLIKLAR913.038.019 900.968.225KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar62.645.262 47.619.775İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar62.645.262 47.619.775Banka Kredileri6 60.216.996 47.619.775Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.428.266 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.846.804 13.694.664İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.846.804 13.694.664Banka Kredileri6 1.846.804 13.694.664Ticari Borçlar71.094.551 82.556.005İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-26 133.455 112.190İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 70.961.096 82.443.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 7.023.547 6.176.236Diğer Borçlar3.074.100 1.397.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-26 901.200 900.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.172.900 497.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.047.581 9.095.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 9.047.581 9.095.835Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.715.698 3.209.755Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.715.698 3.209.755Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.156.709 1.932.991İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 3.156.709 1.932.991ARA TOPLAM162.604.252 165.682.261TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.604.252 165.682.261UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.813.047 13.476.147İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.813.047 13.476.147Banka Kredileri6 2.674.407 13.476.147Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.138.640 0Uzun Vadeli Karşılıklar31.469.887 27.363.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 31.469.887 27.363.442Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 381.508 320.973TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.664.442 41.160.562TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER199.268.694 206.842.823ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar519.192.102 513.462.221Ödenmiş Sermaye20 105.815.808 105.815.808Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)20 -1.784.553 -1.784.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.998.755 -13.593.411Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.520.253 -13.271.574Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -17.606.560 -14.357.881Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 1.086.307 1.086.307Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar20 -478.502 -321.837Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler67.980.661 60.681.996Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.814.988 3.814.988Yasal Yedekler20 64.165.673 56.867.008Diğer Yedekler20 32.865 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 355.010.851 265.052.455Net Dönem Karı veya Zararı20 9.135.225 97.257.061Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 194.577.223 180.663.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR713.769.325 694.125.402TOPLAM KAYNAKLAR913.038.019 900.968.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 769.072.630 900.674.026 252.688.129 329.055.908Satışların Maliyeti21 -678.073.773 -664.195.263 -226.037.967 -223.199.566TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.998.857 236.478.763 26.650.162 105.856.342BRÜT KAR (ZARAR)90.998.857 236.478.763 26.650.162 105.856.342Genel Yönetim Giderleri-32.721.817 -31.548.238 -10.913.782 -10.944.464Pazarlama Giderleri-39.582.629 -44.935.523 -13.497.548 -17.541.688Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.021.513 -3.976.728 -2.789.969 -1.033.608Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 35.080.576 94.761.909 -1.879.521 58.430.982Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -25.050.546 -29.583.250 -5.553.480 -18.728.143ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.702.928 221.196.933 -7.984.138 116.039.421Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 26.696.401 27.627.794 7.172.078 18.765.402Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -20.891.713 -34.756.703 -8.685.297 -30.327.591Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 5.028.297 -4.786.947 2.400.169 -3.576.217FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.535.913 209.281.077 -7.097.188 100.901.015Finansman Gelirleri141.413 1.045.133 0 592.390Finansman Giderleri-10.049.268 -30.227.333 -2.585.283 -11.999.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.628.058 180.098.877 -9.682.471 89.493.570Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.230.148 -38.964.670 2.994.645 -20.761.883Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.124.105 -41.683.208 1.260.711 -21.560.574Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.354.253 2.718.538 1.733.934 798.691SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.858.206 141.134.207 -6.687.826 68.731.687DÖNEM KARI (ZARARI)26.858.206 141.134.207 -6.687.826 68.731.687Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.722.981 56.779.384 -878.494 33.251.358Ana Ortaklık Payları9.135.225 84.354.823 -5.809.332 35.480.329Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 25 0,08600000 0,79700000 -0,05500000 0,33500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27 -2.945.731 -1.977.530 111.601 -107.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.575.724 -2.445.100 287.741 -115.301Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar786.659 537.922 -63.303 25.366Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-156.666 -70.352 -112.837 -17.362Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-156.666 -70.352 -112.837 -17.362Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.945.731 -1.977.530 111.601 -107.297TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.912.475 139.156.677 -6.576.225 68.624.390Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.945.820 56.229.256 -1.159.175 33.319.291Ana Ortaklık Payları6.966.655 82.927.421 -5.417.050 35.305.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797675BIST