***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
15.11.2019 10:20
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 105.815.808 (Yüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsekiz) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %70,1069 (yüzde yetmiş%1069) oranında 74.184.192 (Yetmişdörtmilyonyüzseksendörtbinyüzdoksaniki) Türk Lirası arttırılarak 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Ekte sunulan Taslak İzahname'nin onaylanması için Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, İzahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu İzahname'nin onaylanması durumunda SPK onaylı İzahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799074
BIST
11:51104.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 961,64
|Açılış
|: 104.475
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|Önceki Kapanış
|: 103.781
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En Düşük
104.409
11:515,7633
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272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,65
|4.012.225
|% 13,23
|
|KLNMA
|42,78
|20.390.603
|% 10,94
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.922.519
|% -6,50
|
|FORMT
|5,11
|787.424
|% -5,55
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|THYAO
|13,65
|458.635.198
|% 0,29
|
|GARAN
|9,82
|130.276.782
|% 0,82
|
|ASELS
|19,16
|118.294.891
|% 1,05
|
|HALKB
|5,76
|111.373.809
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.360.964
|% 6,30
|
|KARSN
|1,35
|111.360.964
|% 6,30
|
|THYAO
|13,65
|458.635.198
|% 0,29
|
|KRDMD
|2,33
|72.584.467
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,77
|81.540.642
|% 1,84
|
|OZGYO
|1,28
|28.891.859
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4009
|7,4380
|% 0,27
|
|Frank
|5,8071
|5,8420
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|-6,11
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|-2,66
|
|Yarım
|867
|889
|-1,29
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
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|B. Petrol
|62,28
|62,28
|0,00
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