***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
08.11.2019 18:30
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28/03/2019 0 % 65,92 % 8,67 % 57,25 Genel Kurul Toplantı tutanağı düzenlenirken, ilgili gündem maddesi görüşmeleri ile ilgili notlarda, gündem maddesine ait sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevaplara ayrıntılı olarak yer verilmektedir. http://www.bursacimento.com.tr/bes-yilllik-genel-kurul-toplanti-tutanaklari/ http://www.bursacimento.com.tr/bes-yilllik-genel-kurul-toplanti-tutanaklari/ 28.03.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 13. maddesi 31 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741411
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797693
BIST
18:05103.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -391,15
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
18:055,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0218
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7718
En Düşük
5,7385
18:056,3574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
18:05271,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 271,17
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,11
|9.756.933
|% 19,62
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 15,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|
|KLNMA
|54,55
|78.738.605
|% -14,96
|
|VERUS
|15,32
|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
|% -8,69
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
|
|YESIL
|13,81
|45.649.890
|% -7,93
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% -0,16
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 4,72
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% -0,86
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3467
|7,3835
|% 0,05
|
|Frank
|5,7608
|5,7955
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5337
|1,5414
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-6,12
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,09
|