***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
08.11.2019 18:30
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Yoktur % 100 % 100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur % 75 % 50 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur % 67 % 67 1 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797699
BIST
18:05103.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -391,15
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
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104.018
En Düşük
103.021
18:055,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0229
|Açılış
|: 5,7500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,7385
18:056,3583
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,11
|9.756.933
|% 19,62
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 15,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|
|KLNMA
|54,55
|78.738.605
|% -14,96
|
|VERUS
|15,32
|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
|% -8,69
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
|
|YESIL
|13,81
|45.649.890
|% -7,93
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% -0,16
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 4,72
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% -0,86
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3463
|7,3832
|% 0,05
|
|Frank
|5,7599
|5,7946
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5337
|1,5414
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-6,07
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,85
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,04
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|B. Petrol
|62,44
|62,44
|0,15
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