***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBursa Çimento Fabrikası A.Ş. Modernizasyon İnşaatı Projesi ile ilgili olarak, 21.06.2018 tarihinde T.C. Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı çerçevesinde çalışmalara başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801049BIST