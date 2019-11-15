***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.11.2019 10:19
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 105.815.808
Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevc99072
BIST
11:51104.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 961,64
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:515,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0140
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:516,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:51271,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 271,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,65
|4.012.225
|% 13,23
|
|KLNMA
|42,78
|20.390.603
|% 10,94
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.922.519
|% -6,50
|
|FORMT
|5,11
|787.424
|% -5,55
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|THYAO
|13,65
|458.635.198
|% 0,29
|
|GARAN
|9,82
|130.276.782
|% 0,82
|
|ASELS
|19,16
|118.294.891
|% 1,05
|
|HALKB
|5,76
|111.373.809
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.360.964
|% 6,30
|
|KARSN
|1,35
|111.360.964
|% 6,30
|
|THYAO
|13,65
|458.635.198
|% 0,29
|
|KRDMD
|2,33
|72.584.467
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,77
|81.540.642
|% 1,84
|
|OZGYO
|1,28
|28.891.859
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4009
|7,4380
|% 0,27
|
|Frank
|5,8071
|5,8420
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|-6,11
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|-2,66
|
|Yarım
|867
|889
|-1,29
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,28
|62,28
|0,00
|