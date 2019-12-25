***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açık (Yüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsekiz) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %70,1069 (yüzde yetmiş%1069) oranında 74.184.192 (Yetmişdörtmilyonyüzseksendörtbinyüzdoksaniki) Türk Lirası arttırılarak 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi çerçevesinde hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" güncellenerek ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805100BIST