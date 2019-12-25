***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.12.2019 10:42
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açık (Yüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsekiz) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %70,1069 (yüzde yetmiş%1069) oranında 74.184.192 (Yetmişdörtmilyonyüzseksendörtbinyüzdoksaniki) Türk Lirası arttırılarak 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi çerçevesinde hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" güncellenerek ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805100
BIST
11:11113.219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 65,49
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
11:115,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0057
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9307
11:116,5969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
11:11286,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,53
|Açılış
|: 286,48
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,08
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|1.287.790
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,63
|997.773
|% 11,06
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|QNBFB
|35,80
|29.234.775
|% 9,48
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|KPHOL
|2,14
|7.122
|% -4,04
|
|SEKFK
|4,61
|1.559.531
|% -3,76
|
|AKENR
|1,05
|6.425.059
|% -3,67
|
|THYAO
|13,99
|181.082.454
|% 0,00
|
|TMSN
|7,12
|127.935.222
|% 7,23
|
|ISFIN
|3,48
|118.792.235
|% 2,05
|
|PETKM
|3,74
|107.044.333
|% -0,53
|
|ALBRK
|1,44
|90.136.952
|% -0,69
|
|ALBRK
|1,44
|90.136.952
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,44
|64.499.996
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,14
|46.186.164
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,48
|118.792.235
|% 2,05
|
|PETKM
|3,74
|107.044.333
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6595
|7,6979
|% -0,17
|
|Frank
|6,0326
|6,0689
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|