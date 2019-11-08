***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler FABRİKA ADRESİ: Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 16451 KESTEL / BURSA Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 372 16 60 KÜTAHYA TESİSİ : - TÜRKİYE Telefon:+90 (274) 249 49 01 (Pbx) Fax:+90 (274) 249 49 05 İshakseydi Mahallesi Seyidömer Caddesi No:32 KÜTAHYASermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,01 TRY 105815808 TRY 100 Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERGÜN KAĞITÇIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 19.03.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. - Tasfiye Halinde Tunçkül A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı ) Hayır 0.1 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -MEHMET CELAL GÖKÇEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 30.04.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği) B Plas A.Ş. - Bemsa A.Ş. – BPO B-Plas A.Ş. - Bupet A.Ş. - Gökçen Yönetim ve Tic.A.Ş. - Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Bemteks Ltd. Şti. - Norm Çevre Tek. A.Ş. - Buriş A.Ş. - Gökçen Gayrimenkul Otomotiv Yan San.Tic.A.Ş. - SRT Enerji A.Ş. - SRH Enerji A.Ş. - SHR Enerji A.Ş. - Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. - Zeytursan A.Ş. - Bursa Uzay ve Havacılık Eğ. A.Ş. - B.E.R.K. Radyo Tv. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği) Hayır 8.14 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -İSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 27.03.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.. Bursa Beton A.Ş. ve Roda Liman İşl. A.Ş.( Yönetim Kurulu Üyesi ). Tarman Çimento A.Ş. - Atakule GYO A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği ) Hayır 45.638 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -MEHMET MEMDUH GÖKÇEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 19.03.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bemsa Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş. - - B-Plas Bursa Plastik A.Ş. - Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. - Zeytursan A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği) Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -BÜLENT SELEN SARPER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 19.03.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Hayır 0.27 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -İRFAN ÜNÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 30.03.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )-Ünürteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. - Tekno-Last Ltd.Şti.( Müdürü ) Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -HİDAYET NALAN TÜZEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.03.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Tasfiye Halinde Tunçkül A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi ) - Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)-Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi (Merkez Hakemi Asil Üyesi) Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş.- Tarman Dış Ticaret A.Ş.- Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.-Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -NALAN ERKARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Değil - Grant Thornton- Eren Bağımsız Denetim YMM.A.Ş. Partner Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662369 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiCEVDET ERKANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 28.03.2018 İcrada Görevli Değil - Vera Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Tekfinansal Yönetim Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662369 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797688BIST