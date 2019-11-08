***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2019 11:44
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797458
BIST
16:32103.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -101,39
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:325,7580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0106
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:326,3541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:32270,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,10
|Açılış
|: 270,29
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,33
|246.086.846
|% 16,84
|
|IHGZT
|2,99
|8.609.733
|% 15,00
|
|RYGYO
|1,99
|5.038.590
|% 11,80
|
|MRGYO
|0,89
|16.771.264
|% 11,25
|
|BURVA
|5,34
|5.112.287
|% 10,79
|
|KLNMA
|54,55
|77.976.923
|% -14,96
|
|VERUS
|15,38
|34.378.758
|% -13,50
|
|BRSAN
|8,74
|12.935.497
|% -8,48
|
|GEDZA
|5,45
|3.097.124
|% -7,94
|
|TIRE
|1,82
|36.520.966
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.544.780.988
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|468.963.086
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,80
|441.010.940
|% 7,62
|
|HALKB
|5,74
|404.214.325
|% 4,17
|
|PETKM
|3,72
|403.725.555
|% 1,36
|
|THYAO
|12,81
|1.544.780.988
|% 1,18
|
|PETKM
|3,72
|403.725.555
|% 1,36
|
|ICBCT
|4,80
|441.010.940
|% 7,62
|
|KRDMD
|2,29
|186.988.810
|% -1,72
|
|SMART
|3,33
|246.086.846
|% 16,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3563
|7,3932
|% 0,18
|
|Frank
|5,7593
|5,7940
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5310
|1,5387
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-6,18
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-26,44
|
|Yarım
|863
|885
|-12,78
|
|Çeyrek
|433
|443
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,38
|61,38
|-0,91
|