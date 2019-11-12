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***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.11.2019 17:27
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***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek madde 2 hükümleri gereği yürürlüğe girmiş olan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak üzere yapılan başvurumuz, Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda makina fabrikamızda çalışan yalnız 16 işçi için, 21.10.2019 tarihinden başlamak ve 20.01.2020 tarihinde sona ermek üzere,  uygun görüldüğü tarafımıza bildirimiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798504


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