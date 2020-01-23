***BURVA* *BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.01.2020 18:24
***BURVA******BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23.01.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,00-25,40 fiyat aralığından 20.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 44.21' olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/01/2020 20.000 20.000 3.268.438,07 3.248.438,07 % 44,48 % 44,48 % 44,21 % 44,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814187
BIST
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,86
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.188
18:055,9440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0230
|Açılış
|: 62,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 63,2100
|
5,9467
En Düşük
5,9034
18:056,5709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
6,5855
En Düşük
6,5526
18:053,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,41
|
|Önceki Kapanış
|: 3,40
|
3,42
En Düşük
3,36
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7648
|7,8038
|% 0,15
|
|Frank
|6,1037
|6,1404
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5794
|1,5873
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|5,37
|
|Altın Gr.
|299
|299
|2,21
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,94
|61,94
|-1,27
|
Seans Raporu
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17:58ANELE
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17:55IPEKE
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17:54ICBCT
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