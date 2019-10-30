***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 7.386.552 13.490.500 2.740.102 9.275.282Satışların Maliyeti13 -4.170.020 -10.538.839 -1.417.787 -7.592.630TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.216.532 2.951.661 1.322.315 1.682.652BRÜT KAR (ZARAR)3.216.532 2.951.661 1.322.315 1.682.652Genel Yönetim Giderleri-1.425.069 -1.060.425 -481.652 -423.706Pazarlama Giderleri-603.099 -604.178 -236.776 -216.842Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 268.100 1.028.658 26.731 700.694Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -283.287 -113.671 -21.776 -64.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.173.177 2.202.045 608.842 1.677.805Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.501 14.141FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.184.678 2.216.186 608.842 1.677.805Finansman Gelirleri15 60.885 29.831 32.413 -93.041Finansman Giderleri16 -1.533.935 -1.149.222 -643.217 -588.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-288.372 1.096.795 -1.962 996.216Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri64.319 -249.071 -510 -211.186Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 64.319 -249.071 -510 -211.186SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-224.053 847.724 -2.472 785.030DÖNEM KARI (ZARARI)17 -224.053 847.724 -2.472 785.030Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-224.053 847.724 -2.472 785.030Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-238.692 282.823Dönem Karı (Zararı)17 -224.053 847.724Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 -224.053 847.724Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.742.838 1.627.293Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 486.209 368.646Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-8.905 -200.426Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9.617 -200.426Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.455.306 1.204.183Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.455.306 1.149.222Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5 82.288Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5 -27.327Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32.247 5.819Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-64.319 249.071Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-157.700İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.757.477 -2.192.194Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.767.471 -221.463İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 767.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -2.535.114 -221.463Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 3.071 -66.345İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.071 -66.345Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -364.660 -877.904Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -111.902 86.968Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 21.531 1.283.590İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -36.972 4.322İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 58.503 1.279.268Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16.216 101.704Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 6.312 32.169İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 6.312 32.169Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 42.356 -1.772.003İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler397.070 -758.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)397.070 -758.910Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-238.692 282.823YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.744 -855.205Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.134 16.552Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 25.134 16.552Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-85.878 -871.757Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -85.878 -869.198Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.559FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.263 1.944.208Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18 10.106.762 9.457.572Kredilerden Nakit Girişleri18 10.106.762 9.457.572Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -8.697.499 -6.364.142Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -8.697.499 -6.364.142Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları100.306Ödenen Faiz16 -1.455.306 -1.149.222YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-245.173 1.371.826Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-25.481 -61.534NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-270.654 1.310.292DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 967.569 1.304.803DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 696.915 2.615.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 696.915 967.569Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar3-5 4.690.880 2.924.211İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 463.490 1.231.133İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.227.390 1.693.078Diğer Alacaklar6 48.366 51.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 48.366 51.437Stoklar7 4.880.359 4.515.699Peşin Ödenmiş Giderler3-8 1.117.398 1.012.121İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 430.379 403.091İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 687.019 609.030Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar381Diğer Dönen Varlıklar870.330 1.267.019İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar870.330 1.267.019ARA TOPLAM12.304.248 10.738.437TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.304.248 10.738.437DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar25.000 25.000Maddi Duran Varlıklar9 2.263.654 2.604.735Tesis, Makine ve Cihazlar9 1.498.115 1.709.783Taşıtlar9 163.453 156.388Mobilya ve Demirbaşlar9 333.680 471.689Özel Maliyetler9 51.335 52.203Yapılmakta Olan Yatırımlar9 217.071 214.672Kullanım Hakkı Varlıkları2 298.394Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 15.945 18.568Diğer Haklar10 3.528 4.749Lisanslar10 12.417 13.819Peşin Ödenmiş Giderler8 1.405 2.189İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.405 2.189Ertelenmiş Vergi Varlığı12 353.544 278.047TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.957.942 2.928.539TOPLAM VARLIKLAR15.262.190 13.666.976KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 766.801 2.893.419İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 766.801 2.893.419Banka Kredileri18 754.965 2.852.820Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar18 11.836 40.599Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.332.626 2.584.287İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 60.555Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 60.555İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 5.272.071 2.584.287Banka Kredileri18 5.147.984 2.584.287Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 124.087Ticari Borçlar3-5 400.998 380.182İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 10.736 47.708İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 390.262 332.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 163.334 147.118Diğer Borçlar6 48.132 41.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 48.132 41.820Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 134.936 93.310İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 134.936 93.310Kısa Vadeli Karşılıklar11 64.482 54.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 64.482 54.773Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.648 936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.648 936ARA TOPLAM6.912.957 6.195.845TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.912.957 6.195.845UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 3.244.124 2.133.821İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 90.113Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 90.113İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 3.154.011 2.133.821Banka Kredileri18 3.106.004 2.133.821Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 48.007Uzun Vadeli Karşılıklar351.550 314.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 351.550 314.986TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.595.674 2.448.807TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.508.631 8.644.652ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.753.559 5.022.324Ödenmiş Sermaye7.347.672 7.347.672Sermaye Düzeltme Farkları173.775 173.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)514.929 514.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)75.385 120.097Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)75.385 120.097Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)574.212 574.212Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-498.827 -454.115Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.429 73.429Yasal Yedekler73.429 73.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.207.578 -3.288.658Net Dönem Karı veya Zararı17 -224.053 81.080TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.753.559 5.022.324TOPLAM KAYNAKLAR15.262.190 13.666.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781Transferler897.953 -897.953 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.261 847.724 793.463 793.463Dönem Karı (Zararı)847.724 847.724 847.724Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-54.261 -54.261 -54.261Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-60.492 60.492 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 522.192 -446.311 73.429 -3.228.166 847.724 5.805.244 5.805.244Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler81.080 -81.080 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.712 -224.053 -268.765 -268.765Dönem Karı (Zararı)-224.053 -224.053 -224.053Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.712 -44.712 -44.712 -44.712Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 574.212 498.827 73.429 -3.207.578 -224.053 4.753.559 4.753.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17 -224.053 847.724 -2.472 785.030DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-44.712 -54.261 24.656 -35.092Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.712 -54.261 24.656 -35.092Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-44.712 -54.261 24.656 -35.092TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-268.765 793.463 22.184 749.938Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-268.765 793.463 22.184 749.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795452BIST