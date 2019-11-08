***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2019 11:03
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797455
BIST
11:34103.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -174,44
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:345,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:346,3607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:34272,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,04
|Açılış
|: 272,40
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,49
|1.721.095
|% 13,90
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|IZMDC
|4,03
|13.926.891
|% 8,04
|
|BOSSA
|6,76
|22.103.795
|% 6,79
|
|VERUS
|15,59
|20.032.679
|% -12,32
|
|BRSAN
|8,69
|7.839.408
|% -9,01
|
|GEDZA
|5,41
|1.807.506
|% -8,61
|
|TIRE
|1,85
|21.714.615
|% -5,61
|
|CMENT
|12,54
|1.675.490
|% -4,71
|
|THYAO
|12,83
|864.879.081
|% 1,34
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|ASELS
|19,08
|227.547.589
|% 0,74
|
|GARAN
|9,80
|161.247.741
|% 0,31
|
|PETKM
|3,66
|150.173.880
|% -0,27
|
|THYAO
|12,83
|864.879.081
|% 1,34
|
|KRDMD
|2,30
|120.480.096
|% -1,29
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|PETKM
|3,66
|150.173.880
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,05
|33.235.418
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3561
|7,3930
|% 0,18
|
|Frank
|5,7595
|5,7942
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5307
|1,5383
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|3,63
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,10
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,00
|
|B. Petrol
|61,71
|61,71
|-0,58
|
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