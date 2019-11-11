***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.11.2019 09:21
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings, 8 Kasım 2019 tarihinde Coca-Cola İçecek'in (CCI) ‘BB' olan Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu teyit ederken "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir. Bu değişiklik, Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirme görünümünü "Durağan"a revize etmesi sonucunda yapılmıştır. Kredi derecelendirme notlarına ilişkin daha fazla bilgi internet sitemizde, www.cci.com.tr, yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797878
BIST
16:20103.647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 493,70
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:205,7719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,7730
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:206,3739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:20271,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,96
|Açılış
|: 271,30
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,68
|90.831.510
|% 16,35
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|SMART
|3,64
|236.124.939
|% 12,00
|
|KLNMA
|46,38
|4.364.734
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|MNDRS
|0,86
|32.257.208
|% -6,52
|
|FONET
|3,16
|14.019.550
|% -6,51
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.133.075.176
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|344.640.099
|% -0,80
|
|ASELS
|18,86
|305.368.247
|% -0,26
|
|GARAN
|9,89
|264.040.650
|% 1,02
|
|HALKB
|5,83
|244.447.481
|% 1,04
|
|PETKM
|3,70
|344.640.099
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.133.075.176
|% 1,80
|
|SMART
|3,64
|236.124.939
|% 12,00
|
|KRDMD
|2,30
|136.339.565
|% -0,43
|
|HALKB
|5,83
|244.447.481
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4096
|7,4468
|% 0,87
|
|Frank
|5,7849
|5,8197
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5343
|1,5420
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,32
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,35
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|6,61
|
|Yarım
|869
|891
|3,20
|
|Çeyrek
|436
|446
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,53
|