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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

11.11.2019 09:21
GÜNCEL HABERLER

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2019
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Fitch Ratings, 8 Kasım 2019 tarihinde Coca-Cola İçecek'in (CCI) ‘BB' olan Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu teyit ederken "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir.  Bu değişiklik, Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirme görünümünü "Durağan"a revize etmesi sonucunda yapılmıştır. Kredi derecelendirme notlarına ilişkin daha fazla bilgi internet sitemizde, www.cci.com.tr, yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797878


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