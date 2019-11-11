***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, 8 Kasım 2019 tarihinde Coca-Cola İçecek'in (CCI) ‘BB' olan Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu teyit ederken "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir. Bu değişiklik, Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirme görünümünü "Durağan"a revize etmesi sonucunda yapılmıştır. Kredi derecelendirme notlarına ilişkin daha fazla bilgi internet sitemizde, www.cci.com.tr, yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797878BIST