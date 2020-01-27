***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCuma akşamı Elazığ merkezli yaşanan ve tüm Türkiye'yi üzen deprem sonrasında bölgeye hemen intikal eden ilgili ekiplerimiz, çalışanlarımız ile irtibata geçmiş, fabrika ve depolarımızda hasar tespiti yapmıştır. Bölgedeki tüm çalışanlarımız güvende olup, onarımı için hemen başlanan hasarlar haricinde fabrikalarımızda ciddi bir hasar tespit edilmemiştir. Operasyonlarımız bu hafta içerisinde normal şekilde devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814530BIST