***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2020 12:06
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Cuma akşamı Elazığ merkezli yaşanan ve tüm Türkiye'yi üzen deprem sonrasında bölgeye hemen intikal eden ilgili ekiplerimiz, çalışanlarımız ile irtibata geçmiş, fabrika ve depolarımızda hasar tespiti yapmıştır. Bölgedeki tüm çalışanlarımız güvende olup, onarımı için hemen başlanan hasarlar haricinde fabrikalarımızda ciddi bir hasar tespit edilmemiştir. Operasyonlarımız bu hafta içerisinde normal şekilde devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814530
BIST
13:39121.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -1.076,67
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
13:395,9486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
13:396,5612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
13:39302,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,62
|Açılış
|: 302,98
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|CRFSA
|7,54
|56.355.915
|% 16,54
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|ESCOM
|3,30
|7.723.264
|% 14,98
|
|QNBFL
|168,90
|677.058
|% 14,98
|
|QNBFB
|63,15
|8.188.986
|% 14,92
|
|BURVA
|18,08
|441.749
|% -14,96
|
|BALAT
|1,97
|289.972
|% -8,80
|
|EGCYO
|0,44
|442.647
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|62.125
|% -7,81
|
|KSTUR
|22,50
|4.895
|% -7,71
|
|THYAO
|14,27
|816.958.447
|% -1,86
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|PETKM
|4,06
|307.985.318
|% -0,25
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|CEMAS
|1,67
|211.355.519
|% 9,87
|
|ALBRK
|1,75
|221.886.318
|% 1,16
|
|KRSTL
|1,97
|169.623.953
|% 6,49
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% 0,21
|
|Frank
|6,1084
|6,1452
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5809
|1,5888
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|12,93
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|17,21
|
|Yarım
|963
|988
|8,32
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|57,83
|57,83
|-2,06
|