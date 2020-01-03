***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÇiçek Uşaklıgil Özgüneş Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü 01.01.2020 (216)5284000 cicek.ozgunes@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203839 / 701482Özge Taşkeli Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 15.09.2014 (216)5284382 ozge.taskeli@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205139 / 702106Selin Akar Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 02.05.2019 (216)5284716 selin.akar@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 213898 / 703348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807353BIST