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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.01.2020 15:01
GÜNCEL HABERLER



***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çiçek Uşaklıgil Özgüneş Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü 01.01.2020 (216)5284000 cicek.ozgunes@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203839 / 701482
Özge Taşkeli Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 15.09.2014 (216)5284382 ozge.taskeli@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205139 / 702106
Selin Akar Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 02.05.2019 (216)5284716 selin.akar@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 213898 / 703348




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807353


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ARENA 9,31 41.008.009 % 12,44  
ARTI 0,89 117.811 % 9,88  
VKING 2,36 11.803.569 % 9,77  
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Sterlin 7,8015 7,8406 % -0,02  
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Riyal 1,5885 1,5965 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.549 1.549 20,40  
Altın Gr. 298 298 5,12  
Cumhuriyet 1.970 2.000 31,00  
Tam 1.963 2.012 33,45  
Yarım 949 973 16,18  
Çeyrek 476 487 8,09  
Gümüş.Ons 18,08 18,13 0,09  
Gümüş Gr. 3,48 3,48 0,03  
B. Petrol 68,14 68,14 1,89  
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