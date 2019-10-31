***CCOLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.10.2019 09:09
***CCOLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CCOLA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özgörkey Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795751
BIST
12:1799.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 364,63
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:175,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0152
|Açılış
|: 5,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:176,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:17276,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,25
|Açılış
|: 276,40
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,46
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.411.389
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,63
|18.447.434
|% 18,12
|
|BOYP
|16,10
|3.069.110
|% 13,38
|
|DENIZ
|26,04
|25.263.233
|% 12,05
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,75
|10.847.181
|% -9,99
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,46
|1.160.967
|% -4,66
|
|THYAO
|11,70
|225.592.110
|% 0,60
|
|AKBNK
|7,00
|132.388.673
|% 1,01
|
|EREGL
|6,66
|115.860.152
|% 1,22
|
|GARAN
|9,31
|105.226.299
|% 0,87
|
|FENER
|15,43
|84.150.331
|% 1,11
|
|AVGYO
|1,28
|39.918.105
|% 10,34
|
|ISFIN
|2,63
|78.186.869
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,20
|29.391.311
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,73
|17.650.661
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|12.717.802
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3765
|7,4135
|% 0,63
|
|Frank
|5,7694
|5,8041
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5197
|1,5273
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,26
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.855
|0,00
|
|Tam
|1.821
|1.867
|5,16
|
|Yarım
|880
|903
|2,49
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,55
|60,55
|0,31
|
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