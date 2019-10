***CEMAS* *BRISA* *SNGYO* *ADESE* *AKBNK* *PRKME* *POLHO* *DURDO* *KOZAA* *MGROS* *SRVGY* *TUPRS* *SISE* *CRDFA* *FORMT* *SANEL* *GUSGR* *VAKBN*** MERKEZİ









***CEMAS******BRISA******SNGYO******ADESE******AKBNK******PRKME******POLHO******DURDO******KOZAA******MGROS******SRVGY******TUPRS******SISE******CRDFA******FORMT******SANEL******GUSGR******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler ADESE, AKBNK, BRISA, CEMAS, CRDFA, DURDO, FORMT, GUSGR, KOZAA, MGROS, PRKME, POLHO, SANEL, SRVGY, SNGYO, TUPRS, SISE, VAKBNSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. TREADSE00015 ADESE E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI AKBANK T.A.S. TRAAKBNK91N6 AKBNK E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. TRABRISA91E3 BRISA E 376,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ÇEMAS DÖKÜM SANAYI A.S. TRECMAS00010 CEMAS E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI CREDITWEST FAKTORING A.S. TRATPFAC91P5 CRDFA E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. TRADUROF91D4 DURDO E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 268,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GÜNES SIGORTA A.S. TRAGUSGR91O3 GUSGR E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. TREKOZA00014 KOZAA E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MIGROS TICARET A.S. TREMGTI00012 MGROS E 30,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PARK ELEKTRIK ÜRETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. TRAPRKTE91B5 PRKME E 3,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI POLISAN HOLDING A.S. TREPOHO00012 POLHO E 0,050 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. TRESNEL00011 SANEL E 4.399.164,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESRGY00010 SRVGY E 353,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019 SNGYO E 14.323.181,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. TRATUPRS91E8 TUPRS E 2.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. TRASISEW91Q3 SISE E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 VAKBN E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793313BIST