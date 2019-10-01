***CEMAS* *NIBAS* *IEYHO*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS******NIBAS******IEYHO*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IEYHO, NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin 16/10/2015 tarihinde Odea Bank A.Ş.'den kullandığı 19.000.000USD tutarındaki yatırım kredisinin 9. taksiti olan 624.986USD, 01.10.2019 tarihinde ödenmiştir. Yapılan ödemenin 500.000USD tutarındaki kısmı anapara, 124.986USD tutarındaki kısmı ise faiz ödemesi olup, taksit ödemesi sonrasında kalan borç miktarı 13.616.329USD'dir.Saygılarımızla,Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789357BIST