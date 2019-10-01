***CEMAS* *NIBAS* *IEYHO*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 12:29
***CEMAS******NIBAS******IEYHO*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IEYHO, NIBAS]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin 16/10/2015 tarihinde Odea Bank A.Ş.'den kullandığı 19.000.000USD tutarındaki yatırım kredisinin 9. taksiti olan 624.986USD, 01.10.2019 tarihinde ödenmiştir. Yapılan ödemenin 500.000USD tutarındaki kısmı anapara, 124.986USD tutarındaki kısmı ise faiz ödemesi olup, taksit ödemesi sonrasında kalan borç miktarı 13.616.329USD'dir.
Saygılarımızla,
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789357
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