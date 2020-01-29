***CEMAS* *ODAS* *IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.01.2020 09:10
***CEMAS******ODAS******IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ODAS, IZTAR, CEMAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 29/01/2020). ODAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 29/01/2020) CEMAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/02/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814963
BIST
10:02120.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 909,02
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
120.586
10:025,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0056
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9479
En Düşük
5,9367
10:026,5473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5547
En Düşük
6,5437
10:02299,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 299,72
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
299,98
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,77
|96.703
|% 9,72
|
|COSMO
|2,83
|20.175
|% 9,69
|
|UZERB
|2,38
|25.176
|% 9,68
|
|ROYAL
|2,07
|193.090
|% 9,52
|
|EGCEY
|0,73
|98.038
|% 8,96
|
|QNBFL
|122,40
|72.950
|% -14,76
|
|OSMEN
|7,21
|18.285
|% -9,99
|
|DARDL
|6,79
|221.374
|% -7,62
|
|ARMDA
|27,80
|27.216
|% -7,33
|
|ESCOM
|2,65
|719.446
|% -6,69
|
|KFEIN
|16,63
|154.850.155
|% 0,00
|
|METRO
|1,49
|59.704.224
|% 0,00
|
|USAK
|1,86
|57.699.692
|% 1,09
|
|VKGYO
|2,85
|55.949.627
|% 1,06
|
|MARTI
|1,21
|34.137.067
|% 0,00
|
|YGYO
|0,69
|33.209.368
|% 0,00
|
|METRO
|1,49
|59.704.224
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,73
|25.961.676
|% 0,00
|
|USAK
|1,86
|57.699.692
|% 1,09
|
|MARTI
|1,21
|34.137.067
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7212
|7,7599
|% 0,12
|
|Frank
|6,0822
|6,1189
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5801
|1,5880
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-1,24
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,49
|59,49
|0,68
|