***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.11.2019 18:14
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İLE İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI SOSYAL KALKINMADAN SORUMLU 1. BAKANLAR TOPLANTISI
İhaleyi Açan Taraf
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/11/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
15/11/2019
İhale Sonucu
İHALE ORTAKLIK TARAFINDAN KAZANILDI
İhale Bedeli
4.500.000 TL+KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
6-9 Aralık 2019 tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda Polat Renaissence Hotel İstanbul'da yapılacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 1.Bakanlar Toplantısı'nın ajans hizmetine ilişkin olarak yapılan ihaleyi 4.500.000 TL+KDV'lik teklifiyle Ortaklığımız kazanmıştır.Hizmet sözleşmesinin en kısa zamanda imzalanması beklenmektedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799228
BIST