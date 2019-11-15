***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İLE İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI SOSYAL KALKINMADAN SORUMLU 1. BAKANLAR TOPLANTISIİhaleyi Açan TarafAİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞIİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi15/11/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih15/11/2019İhale SonucuİHALE ORTAKLIK TARAFINDAN KAZANILDIİhale Bedeli4.500.000 TL+KDVİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar6-9 Aralık 2019 tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda Polat Renaissence Hotel İstanbul'da yapılacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 1.Bakanlar Toplantısı'nın ajans hizmetine ilişkin olarak yapılan ihaleyi 4.500.000 TL+KDV'lik teklifiyle Ortaklığımız kazanmıştır.Hizmet sözleşmesinin en kısa zamanda imzalanması beklenmektedir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799228BIST