***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin koordinasyonunda Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Design Week Turkey 2019 Etkinliğinin ajans hizmetine ilişkin, 2.890.000.-TL+KDV tutarlı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798778BIST