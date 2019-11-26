***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 18:27
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6-9 Aralık 2019 tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda, Polat Renaissance Hotel İstanbul'da yapılacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İslam İş Birliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 1.Bakanlar Toplantısı'nın ajans hizmetine ilişkin olarak 4.500.000 TL+ KDV tutarlı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800524
BIST
18:05105.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 600,67
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.162
En Düşük
104.718
18:055,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0241
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7703
En Düşük
5,7327
18:056,3558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0325
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3601
En Düşük
6,3208
18:05270,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,00
|Açılış
|: 270,51
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
271,24
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|170.185.308
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.773.111
|% 19,92
|
|ANELE
|2,76
|25.802.957
|% 18,97
|
|DERAS
|2,91
|65.441.039
|% 15,48
|
|MTRYO
|2,67
|3.417.432
|% 14,10
|
|EGCYH
|0,10
|12.501
|% -9,09
|
|IHEVA
|2,29
|2.917.985
|% -8,40
|
|UFUK
|2,14
|70.850
|% -8,15
|
|ESCOM
|1,13
|34.863.460
|% -5,83
|
|RYGYO
|2,22
|7.104.460
|% -5,53
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|GARAN
|10,01
|504.758.560
|% 0,81
|
|ASELS
|18,84
|461.830.324
|% 0,64
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,48
|180.513.831
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,87
|167.812.084
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3843
|7,4214
|% 0,00
|
|Frank
|5,7519
|5,7866
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|5,12
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,65
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,04
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|0,37
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 705, 51 artarak (% 0.54 ) 130, 433
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Endeks 105, 963 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 8, 953.00 milyon TL de
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Yüzde 5.88 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 679 adet işlem
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17:58BOSSA
Yüzde 4.22 oranında artışla 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 778, 769 adet işlem
-
17:55BOSSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 754, 892 adet işlem