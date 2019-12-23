***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan, 6-9 Aralık 2019 tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda, Polat Renaissance Hotel İstanbul'da yapılan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İslam İş Birliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 1.Bakanlar Toplantısı'nın ajans hizmetine ilişkin olarak 4.500.000 TL+ KDV tutarlı hizmet sözleşmesi, iş azaltımı sebebiyle 4.216.341.50 TL+KDV olarak gerçekleştirilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804867BIST