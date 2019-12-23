***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2019 18:20
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan, 6-9 Aralık 2019 tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda, Polat Renaissance Hotel İstanbul'da yapılan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İslam İş Birliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 1.Bakanlar Toplantısı'nın ajans hizmetine ilişkin olarak 4.500.000 TL+ KDV tutarlı hizmet sözleşmesi, iş azaltımı sebebiyle 4.216.341.50 TL+KDV olarak gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804867
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9510
En Düşük
5,9186
18:056,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6066
En Düşük
6,5706
18:05283,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,62
|Açılış
|: 283,86
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,02
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6757
|7,7142
|% -0,34
|
|Frank
|6,0398
|6,0761
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|6,50
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,51
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,42
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,17
|
Seans Raporu
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, PGSUS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 776, 8 artarak (% 0.73 ) 106, 597