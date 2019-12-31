GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.12.2019 18:11
GÜNCEL HABERLER



***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirket Yönetim Kurulu'nun, 31.12.2019 tarih, 2019/21 karar numaralı toplantısı sonucunda 21.11.2018 tarihli 10 numaralı ve 31.12.2018 tarihli 17 numaralı kararları doğrultusunda, Şirketimizin "Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı, Next Level Ofis Kule, Bina N3/A Kat:27 N127 Balgat/Çankaya/Ankara" adresinde bir şubesinin açılmasına, şube unvanının "Ceo Event Medya A.Ş. Ankara Şubesi" olmasına,
Şubenin merkeze bağlı olarak idare edilip, irtibat bürosu olarak kullanılmasına, Şube yetkilisi olarak, ************ T.C. Kimlik Numaralı Mustafa İpek'in atanmasına, Şube'nin işleriyle sınırlı olmak üzere yapılacak olan her türlü işlem ve konuda, Şube'yi münferiden temsil ve ilzam etmesine, Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu Beşiktaş Vergi Dairesine bildirilerek yasal işlemlerin tamamlanmasına,
 oy  birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.    
Saygılarımızla.
       





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806212


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.425
Değişim :  -0,29% |  -329,01
Açılış :  115.072  
Önceki Kapanış :  114.754  
En Yüksek
115.312 En Düşük
114.419
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 22,08 139.093.661 % 19,93  
IHGZT 6,81 18.117.627 % 19,89  
IHEVA 3,13 6.730.621 % 15,93  
ISATR 165.830,00 165.830 % 15,00  
ADBGR 7,13 33.286.103 % 14,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8557 7,8951 % 1,10  
Frank 6,1236 6,1605 % 0,18  
Riyal 1,5814 1,5894 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.520 1.521 5,74  
Altın Gr. 291 291 1,41  
Cumhuriyet 1.926 1.955 10,00  
Tam 1.919 1.967 11,60  
Yarım 928 951 5,62  
Çeyrek 465 476 2,81  
Gümüş.Ons 17,87 17,90 -0,03  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,00  
B. Petrol 66,33 66,33 -0,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru