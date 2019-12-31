***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun, 31.12.2019 tarih, 2019/21 karar numaralı toplantısı sonucunda 21.11.2018 tarihli 10 numaralı ve 31.12.2018 tarihli 17 numaralı kararları doğrultusunda, Şirketimizin "Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı, Next Level Ofis Kule, Bina N3/A Kat:27 N127 Balgat/Çankaya/Ankara" adresinde bir şubesinin açılmasına, şube unvanının "Ceo Event Medya A.Ş. Ankara Şubesi" olmasına,Şubenin merkeze bağlı olarak idare edilip, irtibat bürosu olarak kullanılmasına, Şube yetkilisi olarak, ************ T.C. Kimlik Numaralı Mustafa İpek'in atanmasına, Şube'nin işleriyle sınırlı olmak üzere yapılacak olan her türlü işlem ve konuda, Şube'yi münferiden temsil ve ilzam etmesine, Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu Beşiktaş Vergi Dairesine bildirilerek yasal işlemlerin tamamlanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806212BIST