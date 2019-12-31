***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2019 18:11
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun, 31.12.2019 tarih, 2019/21 karar numaralı toplantısı sonucunda 21.11.2018 tarihli 10 numaralı ve 31.12.2018 tarihli 17 numaralı kararları doğrultusunda, Şirketimizin "Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı, Next Level Ofis Kule, Bina N3/A Kat:27 N127 Balgat/Çankaya/Ankara" adresinde bir şubesinin açılmasına, şube unvanının "Ceo Event Medya A.Ş. Ankara Şubesi" olmasına,
Şubenin merkeze bağlı olarak idare edilip, irtibat bürosu olarak kullanılmasına, Şube yetkilisi olarak, ************ T.C. Kimlik Numaralı Mustafa İpek'in atanmasına, Şube'nin işleriyle sınırlı olmak üzere yapılacak olan her türlü işlem ve konuda, Şube'yi münferiden temsil ve ilzam etmesine, Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu Beşiktaş Vergi Dairesine bildirilerek yasal işlemlerin tamamlanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806212
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|: 115.072
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|: 114.754
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En Düşük
114.419
18:055,9512
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|Önceki Kapanış
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291,79
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|22,08
|139.093.661
|% 19,93
|
|IHGZT
|6,81
|18.117.627
|% 19,89
|
|IHEVA
|3,13
|6.730.621
|% 15,93
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,13
|33.286.103
|% 14,45
|
|KLGYO
|3,79
|161.169.758
|% -19,87
|
|EGCEY
|0,39
|112.239
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|170.883
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,96
|22.162.439
|% -8,64
|
|EGCYO
|0,32
|62.820
|% -8,57
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 1,05
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 2,25
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% -0,34
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% -0,68
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8557
|7,8951
|% 1,10
|
|Frank
|6,1236
|6,1605
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5814
|1,5894
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.521
|5,74
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,41
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,32
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Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 38 artarak (% 0.12 ) 139, 297
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Yüzde 5.90 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 237, 061 adet işlem
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17:56MTRYO
Yüzde 14.37 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 482 adet işlem
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17:55ADBGR
Yüzde 18.14 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 328, 407 adet işlem