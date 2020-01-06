***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08 Ocak 2020 Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'nde , Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşecek olan Türk Akım Açılış Töreni'nin ajans hizmetini 1.300.000 TL+KDV' lik bedel ile Ortaklığımız gerçekleştirecektir. Hizmet sözleşmesinin en kısa zamanda imzalanması beklenmektedir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808068BIST