***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
12.11.2019 18:29
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2019
Karar Sayısı
19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2019-30.09.2019 tarihli 3.çeyrek Ara Dönem Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798533
BIST
18:05103.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 853,88
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
18:055,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
18:056,3638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
18:05269,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,30
|Açılış
|: 269,88
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.899.227
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|ISBTR
|25.656,50
|538.787
|% 15,00
|
|AKENR
|0,77
|64.345.452
|% 14,93
|
|DGGYO
|3,39
|45.279.146
|% 14,53
|
|KLNMA
|39,44
|2.466.854
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|ORMA
|2,67
|17.107
|% -9,18
|
|MRGYO
|0,85
|33.451.339
|% -8,60
|
|UZERB
|1,18
|3.701
|% -6,35
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,10
|774.009.030
|% 7,56
|
|ASELS
|19,06
|465.071.087
|% 1,49
|
|GARAN
|9,82
|364.151.858
|% 0,51
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|CEMAS
|1,23
|230.861.336
|% 11,82
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4099
|7,4471
|% 0,16
|
|Frank
|5,7920
|5,8269
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.454
|-1,50
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,08
|62,08
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TTKOM
Yüzde 6.41 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 916, 088 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 103, 974 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 9, 080.00 milyon TL de
-
17:55ARSAN
Yüzde 20.00 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 867, 623 adet işlem
-
17:54BAGFS
Yüzde 6.88 oranında artışla 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 894 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 949, 09 artarak (% 0.96 ) 100, 000