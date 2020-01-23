***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinin Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No 1 İç Kapı No 90 34750 Ataşehir / İSTANBUL adresine taşınmasından dolayı, yeni adresimiz 01.04.2019 tarihli ve 1802 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 07.05.2019 tarihinde tescil ve 13.05.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilmiştir.Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, bu değişiklik gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 ncü maddesinin ekli değişiklik tasarısındaki gibi değiştirilerek tescil ettirilmesine ve bu işlemlerle ilgili gerekli izinlerin alınması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814206BIST