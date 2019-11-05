***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.284.712.635 1.305.193.980 472.648.518 451.850.209Satışların Maliyeti20 -1.051.599.792 -952.791.866 -389.263.389 -332.315.663TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)233.112.843 352.402.114 83.385.129 119.534.546BRÜT KAR (ZARAR)233.112.843 352.402.114 83.385.129 119.534.546Genel Yönetim Giderleri20 -102.874.191 -71.263.085 -44.325.206 -23.932.621Pazarlama Giderleri20 -11.822.824 -10.396.454 -3.472.254 -3.648.261Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -3.861.851 -2.836.741 -1.394.211 -971.925Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 86.357.162 79.404.866 25.308.785 68.517.321Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -67.866.658 -30.817.694 -20.846.730 -7.676.644ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)133.044.481 316.493.006 38.655.513 151.822.416Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 43.265.840 19.863.831 14.986.966 2.019.896Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -305.896 -4.248 -121.810 -2.871Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 19.162.219 45.794.660 -101.833 25.830.432FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)195.166.644 382.147.249 53.418.836 179.669.873Finansman Gelirleri23 5.048.337 3.178.129 1.343.318 2.218.949Finansman Giderleri23 -201.172.485 -130.745.665 -49.948.851 -74.804.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-957.504 254.579.713 4.813.303 107.084.478Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.931.323 -34.193.879 -4.487.105 -9.065.347Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -9.615.634 -9.264.272 -3.505.879 9.012.142Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 20.546.957 -24.929.607 -981.226 -18.077.489SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.973.819 220.385.834 326.198 98.019.131DÖNEM KARI (ZARARI)9.973.819 220.385.834 326.198 98.019.131Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.481.716 3.715.758 -7.927.873 -1.214.700Ana Ortaklık Payları31.455.535 216.670.076 8.254.071 99.233.831Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,23290000 1,60400000 0,06110000 197.786.928 209.975.667Dönem Karı (Zararı)9.973.819 220.385.834Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.973.819 220.385.834Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler251.945.124 129.248.397Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 109.074.694 79.679.720Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.812.086 -593.187Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.112.802 -476.369Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 300.716 -116.818Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.249.269 6.174.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 12.520.253 4.778.315Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.950.982 803.181Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.778.034 593.183Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler122.044.649 105.945.862Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21/23 -8.262.573 -4.214.975Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21/23 130.307.222 110.160.837Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler69.411.690 -31.292.566Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.973.785 -3.015.113Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8.973.785 -3.015.113Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-19.162.219 -45.794.660İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -19.162.219 -45.794.660Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -10.931.323 34.193.879Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-40.903.335 -16.050.217Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -40.903.335 -16.050.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.066.025 -118.937.183Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.062.072 -72.236.830İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -29.062.072 -72.236.830Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.872.543 9.495.023İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-56.872.543 9.495.023Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -42.481.517 -119.898.479Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.357.184 66.479.712İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 60.357.184 66.479.712Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.992.923 -2.776.609İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.992.923 -2.776.609Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları209.852.918 230.697.048Alınan Faiz21 3.214.236 1.036.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -9.028.391 -10.935.212Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.251.835 -10.823.015YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-123.662.457 -154.430.386Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.200.777 14.114.806Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.200.777 14.114.806Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-165.863.234 -169.173.917Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-165.753.345 -166.708.522Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-109.889 -2.465.395Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 628.725Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 628.725FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.025.490 -72.522.102Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri980.697.573 1.068.235.364Kredilerden Nakit Girişleri980.697.573 1.068.235.364Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-850.992.586 -1.037.658.607Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-850.992.586 -1.037.658.607Ödenen Temettüler0 -67.542.221Ödenen Faiz-117.727.834 -38.734.767Alınan Faiz23 5.048.337 3.178.129YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91.149.961 -16.976.821Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-55.135.523 12.891.501NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.014.438 -4.085.320DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 201.636.639 204.303.367DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 237.651.077 200.218.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 239.889.393 202.067.347Ticari Alacaklar6 467.356.797 435.316.646İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 616.139 18.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar466.740.658 435.298.149Diğer Alacaklar3.300.277 1.593.821İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 452.227 248.597İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.848.050 1.345.224Türev Araçlar18 11.921.637 22.511.102Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar11.921.637 22.511.102Stoklar9 232.435.924 190.255.123Peşin Ödenmiş Giderler10 10.730.782 9.539.353İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.730.782 9.539.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 526.158 2.526.430Diğer Dönen Varlıklar16 118.747.136 76.159.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar118.747.136 76.159.066ARA TOPLAM1.084.908.104 939.968.888Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar133.376 280.706TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.085.041.480 940.249.594DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.478 64.478Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar64.478 64.478Ticari Alacaklar6 700.600 700.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar700.600 700.600Diğer Alacaklar6 3.997.378 3.682.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.997.378 3.682.965Türev Araçlar18 28.914.005 57.332.437Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28.914.005 57.332.437Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 301.930.904 270.207.613Maddi Duran Varlıklar2.078.804.253 1.982.238.668Arazi ve Arsalar2.078.804.253 1.982.238.668Kullanım Hakkı Varlıkları2 43.825.872 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar168.671.336 170.034.768Şerefiye12 151.824.511 151.824.511Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.846.825 18.210.257Peşin Ödenmiş Giderler10 1.203.276 912.971İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.203.276 912.971Ertelenmiş Vergi Varlığı24 65.924.231 40.740.895Diğer Duran Varlıklar16 30.606.508 17.824.367İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar30.606.508 17.824.367TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.724.642.841 2.543.739.762TOPLAM VARLIKLAR3.809.684.321 3.483.989.356KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar536.066.157 788.523.502İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar141.922.655 109.098.124Banka Kredileri141.922.655 109.098.124İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar394.143.502 679.425.378Banka Kredileri389.971.120 679.425.378Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.172.382Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları354.241.774 240.587.041İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları144.471.038 798.579Banka Kredileri144.471.038 798.579İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları209.770.736 239.788.462Banka Kredileri209.770.736 239.788.462Ticari Borçlar356.425.611 296.068.427İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 109.245.243 58.574.646İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar26 247.180.368 237.493.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 12.606.456 6.066.777Diğer Borçlar26 14.352.403 13.266.905İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.455.498 1.572.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.896.905 11.693.982Türev Araçlar18 12.067.991 41.562.030Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12.067.991 41.562.030Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.971.354 15.389.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.971.354 15.389.576Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 9.475.298 6.111.499Kısa Vadeli Karşılıklar18.779.699 20.256.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 0 3.428.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18.779.699 16.828.717Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.361.675 8.575.707İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.361.675 8.575.707ARA TOPLAM1.346.348.418 1.436.408.181TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.346.348.418 1.436.408.181UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar815.135.739 451.361.209İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar251.068.553 176.889.550Banka Kredileri251.068.553 176.889.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar564.067.186 274.471.659Banka Kredileri516.899.881 274.471.659Kiralama İşlemlerinden Borçlar47.167.305Türev Araçlar18 27.427.580 55.936.459Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar27.427.580 55.936.459Uzun Vadeli Karşılıklar47.624.134 38.102.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13,15 41.586.011 33.842.645Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.038.123 4.260.089Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 67.441.791 50.701.393TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER957.629.244 596.101.795TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.303.977.662 2.032.509.976ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.401.610.847 1.326.025.851Ödenmiş Sermaye17 135.084.442 135.084.442Sermaye Düzeltme Farkları41.741.516 41.741.516Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 1.099.415 1.099.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.137.025 -5.777.277Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.137.025 -5.777.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.137.025 -5.777.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.905.065 -24.584.144Yabancı Para Çevrim Farkları44.773.864 66.947.614Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-36.430.712 -75.387.265Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-36.430.712 -75.387.265Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12.561.913 -16.144.493Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.104.976 193.104.976Yasal Yedekler193.104.976 193.104.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları985.356.923 830.431.391Net Dönem Karı veya Zararı31.455.535 154.925.532Kontrol Gücü Olmayan Paylar104.095.812 125.453.529TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.505.706.659 1.451.479.380TOPLAM KAYNAKLAR3.809.684.321 3.483.989.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.078.800 222.273.142 -228.351.942 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.120.783 36.313.193 -128.564.731 -10.301.572 216.670.076 111.996.183 5.570.111 117.566.294Dönem Karı (Zararı)216.670.076 216.670.076 3.715.758 220.385.834Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.120.783 36.313.193 -128.564.731 -10.301.572 -104.673.893 1.854.353 -102.819.540Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-67.542.221 -67.542.221 -67.542.221Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiy 66.947.614 -75.387.265 -16.144.493 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler154.925.532 -154.925.532 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.359.748 -22.173.750 38.956.553 28.706.406 31.455.535 75.584.996 -21.357.717 54.227.279Dönem Karı (Zararı)31.455.535 31.455.535 -21.481.716 9.973.819Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.359.748 -22.173.750 38.956.553 28.706.406 44.129.461 123.999 44.253.460Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -7.137.025 44.773.864 -36.430.712 12.561.913 193.104.976 985.356.923 31.455.535 1.401.610.847 104.095.812 1.505.706.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.889.431 -1.455.485Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.658.893 -2.639.023 3.653.260 -1.819.357Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-364.956 527.805 -763.829 363.872Dönem Vergi (Gideri) Geliri-364.956 527.805 -763.829 363.872Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar42.959.523 -100.708.322 20.235.166 -58.743.119Yabancı Para Çevrim Farkları-24.703.437 38.157.981 -9.681.300 20.598.732Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-24.703.437 38.157.981 -9.681.300 20.598.732Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)36.803.085 -12.876.965 11.238.673 9.182.480Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)36.803.085 -12.876.965 11.238.673 9.182.480Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)49.944.299 -160.705.914 27.115.771 -108.359.794Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)49.944.299 -160.705.914 27.115.771 -108.359.794Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.084.424 34.716.576 -8.437.978 19.835.463Dönem Vergi (Gideri) Geliri-19.084.424 34.716.576 -8.437.978 19.835.463DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.253.460 -102.819.540 23.124.597 -60.198.604TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.227.279 117.566.294 23.450.795 37.820.527Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.357.717 5.570.111 -8.450.218 64.613Ana Ortaklık Payları75.584.996 111.996.183 31.901.013 37.755.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796498BIST