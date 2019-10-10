***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri) olarak görev yapan Sn. Ümit ÇETİN 14.10.2019 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılacak olup, yerine aynı tarih itibariyle geçerli olmak üzere Sn. Bahadır KEPENEK'in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792266BIST