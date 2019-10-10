***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 17:17
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri) olarak görev yapan Sn. Ümit ÇETİN 14.10.2019 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılacak olup, yerine aynı tarih itibariyle geçerli olmak üzere Sn. Bahadır KEPENEK'in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792266
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