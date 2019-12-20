***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 17:03
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz organizasyon yapısında 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı "Gri Çimento Pazarlama ve Satış" ve "Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış" Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin ÇAĞLAR Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır.
Entegrasyon Yönetim Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu lağvedilerek, bu pozisyonda görev yapan Onur YAZGAN Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804602
BIST
17:34111.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 638,09
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:345,9382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:346,5860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:34282,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,21
|Açılış
|: 282,51
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,32
|708.766.396
|% 18,86
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
|
|MTRYO
|7,00
|10.514.861
|% 14,75
|
|ESCOM
|1,39
|6.409.815
|% 13,01
|
|GOODY
|3,98
|165.912.568
|% 10,56
|
|EUKYO
|1,76
|7.860.954
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|18.579.680
|% -14,29
|
|EUYO
|1,18
|10.618.912
|% -13,24
|
|FLAP
|4,40
|64.582.989
|% -13,21
|
|ETYAT
|1,29
|18.544.566
|% -11,03
|
|KOZAA
|10,29
|1.149.715.171
|% 9,00
|
|THYAO
|13,75
|911.822.521
|% -0,07
|
|IPEKE
|8,32
|708.766.396
|% 18,86
|
|SISE
|5,24
|398.339.945
|% 1,35
|
|KOZAL
|77,45
|368.352.899
|% 3,68
|
|IHLGM
|0,96
|176.975.575
|% 9,09
|
|KRSTL
|1,72
|272.750.262
|% -1,71
|
|EKGYO
|1,44
|170.051.724
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,29
|1.149.715.171
|% 9,00
|
|KRDMD
|2,54
|255.754.647
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7228
|7,7616
|% 0,15
|
|Frank
|6,0272
|6,0635
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,12
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,17
|
Seans Raporu
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17:47ITTFH
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17:42OZKGY
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17:42OZKGY
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