***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz organizasyon yapısında 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı "Gri Çimento Pazarlama ve Satış" ve "Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış" Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin ÇAĞLAR Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır.Entegrasyon Yönetim Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu lağvedilerek, bu pozisyonda görev yapan Onur YAZGAN Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804602BIST