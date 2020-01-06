***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2020 14:43
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
VECİH YILMAZ YATIRIMCI İLİŞKİLRİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANS VE MALİ İŞLER) 26.06.2019 0(216)554 70 10 v.yilmaz@cimsa.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 904103-700593
ÖZGE ÖZCAN FİNANSAL PLANLAMA VE ANALİZ MÜDÜRÜ 18.02.2019 0(216)554 70 64 o.ozcan@cimsa.com.tr
TUNCAY KERTİŞ MALİ İŞLER YÖNETİCİSİ 18.02.2019 0(216)554 70 73 t.kertis@cimsa.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 214054-702086
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜLKÜ ÖZCAN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI(BEYAZ ÇİMENTO VE ÖZEL ÜRÜNLER SATIŞ PAZARLAMA) AFYON ÇİMENTO SAN.T.A.Ş.YÖNETİM KURUL ÜYESİ
VECİH YILMAZ FİNANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
BAHADIR KEPENEK TEDARİK ZİNCİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ
CANER TÜRKYENER TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (HAZIR BETON) - GRİ ÇİMENTO İÇ ANADOLU BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ (KAYSERİ, NİĞDE)
HÜSEYİN ÇAĞLAR GRİ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
FEHMİ MURAT DERİCİOĞLU DİJİTAL TEKNOLİJİLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ONUR YAZGAN BEYAZ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici ENTEGRASYON YÖNETİM OFİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
FATİH ALAGAÇ FABRİKA MÜDÜRÜ-ESKİŞEHİR Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ-ESKİŞEHİR
MEHMET EMİN KALINAĞAÇ FABRİKA MÜDÜRÜ-MERSİN Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ-MERSİN / FABRİKA MÜDÜRÜ-KAYSERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807752
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