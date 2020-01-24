***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.01.2020 19:01
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAMER SAKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.04.2018 İcrada Görevli HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.ÇİMENTO GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.04.2019 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.İNSAN KAYNAKLARI GRUP BAŞKANI Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALİ ÇALIŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.01.2020 İcrada Görevli Değil KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. - CEO Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
GÖKHAN EYİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.GENEL SEKRETER Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET NAZMİ AKDUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670819 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.BAŞK.-RİSKİN ERK.SAPT.K.ÜYESİ.-DENETİMDEN SOR.K.ÜYESİ
FATMA DİLEK YARDIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670819 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.ÜYESİ-RİSKİN ERK.SAPT.K.BŞK.-DENETİMDEN SOR.K.BŞK.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814428
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0106
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
18:056,5576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5479
18:05300,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,42
|Açılış
|: 300,65
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
301,14
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7508
|7,7897
|% -0,19
|
|Frank
|6,0974
|6,1341
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|11,70
|
|Altın Gr.
|301
|301
|2,53
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,07
|