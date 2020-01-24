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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.01.2020 19:01
GÜNCEL HABERLER



***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAMER SAKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.04.2018 İcrada Görevli HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.ÇİMENTO GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.04.2019 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.İNSAN KAYNAKLARI GRUP BAŞKANI Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALİ ÇALIŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.01.2020 İcrada Görevli Değil KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. - CEO Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
GÖKHAN EYİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.GENEL SEKRETER Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET NAZMİ AKDUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670819 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.BAŞK.-RİSKİN ERK.SAPT.K.ÜYESİ.-DENETİMDEN SOR.K.ÜYESİ
FATMA DİLEK YARDIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670819 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.ÜYESİ-RİSKİN ERK.SAPT.K.BŞK.-DENETİMDEN SOR.K.BŞK.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814428


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Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
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Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,07  
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