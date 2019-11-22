***CIMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2019 09:20
***CIMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Standard Life Aberdeen plc tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800032
BIST
11:24107.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 439,28
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
107.054
11:245,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7082
En Düşük
5,6924
11:246,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3242
En Düşük
6,2977
11:24268,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,34
|Açılış
|: 268,86
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.094.770
|% 20,00
|
|ADEL
|15,18
|15.980.191
|% 9,76
|
|KUTPO
|6,08
|8.843.535
|% 9,75
|
|ETILR
|2,90
|12.180
|% 7,41
|
|OLMIP
|6,90
|7.583.122
|% 7,14
|
|MGROS
|22,78
|114.342.272
|% -7,92
|
|HURGZ
|1,37
|3.131.318
|% -5,52
|
|QNBFL
|44,00
|817.210
|% -4,89
|
|KLGYO
|3,25
|32.540.764
|% -4,13
|
|QNBFB
|21,84
|14.560.567
|% -3,45
|
|THYAO
|13,77
|265.450.302
|% 0,15
|
|GEREL
|2,90
|115.293.006
|% 2,11
|
|MGROS
|22,78
|114.342.272
|% -7,92
|
|GARAN
|10,29
|95.115.517
|% 0,78
|
|ASELS
|19,31
|89.123.751
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,45
|72.587.440
|% 5,84
|
|GEREL
|2,90
|115.293.006
|% 2,11
|
|DGKLB
|1,32
|28.097.703
|% 3,13
|
|PETKM
|3,73
|77.374.432
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,49
|29.217.038
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3471
|7,3839
|% 0,18
|
|Frank
|5,7156
|5,7500
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5163
|1,5239
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|1,31
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,60
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|-0,16
|