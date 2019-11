***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Zeus Aviation Services Investments B.V. 10.921.043,0000 TRY 44,9400Can Çelebioğlu 3.822.365,0500 TRY 15,7300Canan Çelebioğlu 3.822.365,0500 TRY 15,7300Hana Investment Company WLL 1.397.653,5300 TRY 5,7500Racer S.r.l. 704.706,3000 TRY 2,900057 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P. 489.178,6900 TRY 2,0100Pantheon Global Secondary Fund VI (US) 567.740,2100 TRY 2,3400Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux) 117.034,1700 TRY 0,4800Diğer 2.457.914,0000 TRY 10,1100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798458BIST