***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.11.2019 14:09
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V. 10.921.043,0000 TRY 44,9400
Can Çelebioğlu 3.822.365,0500 TRY 15,7300
Canan Çelebioğlu 3.822.365,0500 TRY 15,7300
Hana Investment Company WLL 1.397.653,5300 TRY 5,7500
Racer S.r.l. 704.706,3000 TRY 2,9000
57 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P. 489.178,6900 TRY 2,0100
Pantheon Global Secondary Fund VI (US) 567.740,2100 TRY 2,3400
Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux) 117.034,1700 TRY 0,4800
Diğer 2.457.914,0000 TRY 10,1100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798458
BIST
16:24104.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 910,84
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
16:245,7708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
16:246,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
16:24269,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,58
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.450.209
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|225.409.285
|% 19,83
|
|DGGYO
|3,48
|32.158.811
|% 17,57
|
|ISBTR
|25.656,50
|436.161
|% 15,00
|
|AKENR
|0,76
|51.503.220
|% 13,43
|
|KLNMA
|39,44
|2.274.584
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,41
|73.708.956
|% -10,87
|
|SELEC
|5,51
|14.101.322
|% -6,61
|
|YATAS
|5,94
|34.650.674
|% -5,86
|
|GEREL
|2,28
|23.387.368
|% -5,79
|
|THYAO
|13,34
|1.952.685.431
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,15
|647.451.339
|% 7,64
|
|ASELS
|19,07
|389.215.167
|% 1,54
|
|GARAN
|9,86
|313.369.634
|% 0,92
|
|PETKM
|3,69
|283.168.796
|% 0,54
|
|IEYHO
|0,41
|73.708.956
|% -10,87
|
|OZGYO
|1,39
|225.409.285
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|1.952.685.431
|% 2,69
|
|CEMAS
|1,21
|118.172.336
|% 10,00
|
|PETKM
|3,69
|283.168.796
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3875
|7,4246
|% -0,14
|
|Frank
|5,7758
|5,8106
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5347
|1,5424
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.453
|-2,57
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-9,24
|
|Yarım
|863
|885
|-4,47
|
|Çeyrek
|433
|443
|-2,24
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|0,16
|
Seans Raporu
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16:34AKENR
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16:33XU030
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Endeks 104, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 7, 788.00 milyon TL de
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16:33IHLGM
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16:31IZMDC
Yüzde 9.92 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 377 adet işlem