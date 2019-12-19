***CLEBI* *CRFSA* *ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***CLEBI******CRFSA******ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CLEBI, ENJSA, CRFSA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 20/12/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıMurat SARI12624259Tedbirin uygulanacağı son tarih 17/01/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804447BIST