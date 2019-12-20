GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CLKHO* *CEMAS* *MANGO* *GARAN* *KLGYO* *ITTFH* *NIBAS* *IEYHO* *FORMT* *PENGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

20.12.2019 11:14
GÜNCEL HABERLER



***CLKHO******CEMAS******MANGO******GARAN******KLGYO******ITTFH******NIBAS******IEYHO******FORMT******PENGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İŞLEM YASAĞI NEDENİYLE KAP DUYURUSU
İlgili Şirketler CLKHO, CEMAS, FORMT, IEYHO, ITTFH, KLGYO, MANGO, NIBAS, PENGD, GARAN

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ÇEMAS DÖKÜM SANAYI A.S. TRECMAS00010 CEMAS E 85,360 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI CLK HOLDING A.S. TREKRKM00014 CLKHO E 3.250,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 52.206,821 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. TRAMTEKS91B0 IEYHO E 13.366.328,041 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ITTIFAK HOLDING A.S. TREITFK00018 ITTFH E 1.000.800,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREKGYO00014 KLGYO E 700.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MANGO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TREMNGD00016 MANGO E 50.191,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. TRENNBS00013 NIBAS E 32.331.115,160 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI PENGUEN GIDA SANAYI A.S. TRAPENGD91A8 PENGD E 593.800,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. TRAGARAN91N1 GARAN E 100,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804494


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ATSYH 0,94 3.431 % 9,30  
ESCOM 1,34 3.053.277 % 8,94  
MNDRS 1,25 50.516.526 % 8,70  
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Frank 6,0179 6,0542 % -0,59  
Riyal 1,5743 1,5822 % -0,35  
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Altın Gr. 281 281 -1,38  
Cumhuriyet 1.864 1.892 -5,00  
Tam 1.855 1.902 -4,32  
Yarım 897 920 -2,09  
Çeyrek 450 460 -1,05  
Gümüş.Ons 17,04 17,07 -0,02  
Gümüş Gr. 3,25 3,25 -0,02  
B. Petrol 66,48 66,48 -0,06  
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