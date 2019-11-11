***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 -7.140.780 38.641.860 0 38.641.860Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 -808.078 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.837.685 -6.837.685 -6.837.685 0 -6.837.685Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.837.685 -6.837.685 -6.837.685 0 -6.837.685Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.140.780 -6.837.685 -13.978.465 31.804.175 0 31.804.175Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 0 47.791.888Transferler0 0 0 0 0 0 0 6.646.719 2.932.806 -9.579.525 -6.646.719 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 -3.346.244 -3.346.244 -3.325.765 0 -3.325.765Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.346.244 -3.346.244 -3.346.244 0 -3.346.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 0 0 20.479 0 20.479Dönem Sonu Bakiyeler1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.612.563 -1.116.001 -1.116.001 14.767.915 -4.207.974 -3.346.244 -7.554.218 44.466.123 0 44.466.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.376.609 -3.116.028Dönem Karı (Zararı)-3.346.244 -6.837.685Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.346.244 -6.837.685Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.391.895 1.766.065Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10 3.267.632 1.887.552Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler101.108 549.502Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.1, 16.1, 16.2 101.108 549.502Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler323.880 1.014.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler314.386 595.462Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.494 419.191Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.534.846 -341.237Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.904.171 -1.158.273Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler369.325 817.036Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler155.249 292.113Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler155.249 292.113Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 78.872 -1.636.518İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.542.004 2.620.046Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.593.089 -24.817.461İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.700.856 814.982İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.892.233 -25.632.443Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.999 -174.888İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -2.708İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-59.999 -172.180Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.108.019 -689.236Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.790.991 28.208.761İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.652.139 26.189.680İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-138.852 2.019.081Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.091 50.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)47.091 50.000Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-263.461 -133.909İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-175.752 176.779Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-270.800 102.090Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)95.048 74.689Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.496.353 -2.451.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-793.109 -571.485Vergi İadeleri (Ödemeleri)-87.147 -92.969YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.824.340 -1.285.598Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.824.340 -1.285.598FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.293.924 323.052İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış44.834 27.631Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.550.415 0Ödenen Faiz-369.325 -180.813Alınan Faiz580.982 476.234YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.494.873 -4.078.574NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.494.873 -4.078.574DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.852.984 12.320.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.358.111 8.241.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.358.111 9.852.984Ticari Alacaklar57.714.517 67.481.940İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 1.087.272 3.788.128İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 56.627.245 63.693.812Diğer Alacaklar264.877 204.878İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar264.877 204.878Stoklar1.690.754 2.798.773Peşin Ödenmiş Giderler401.853 116.670Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 87.147 83.253Diğer Dönen Varlıklar73.467 8.315ARA TOPLAM62.590.726 80.546.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR62.590.726 80.546.813DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.213.974 1.369.223Diğer Alacaklar147.059 147.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar147.059 147.059Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.425.000 9.425.000Maddi Duran Varlıklar8 26.270.100 26.270.192Kullanım Hakkı Varlıkları9 5.305.557 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 57.456 163.191Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar57.456 163.191Peşin Ödenmiş Giderler95.000 95.000Ertelenmiş Vergi Varlığı17 61.226 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR42.575.372 37.469.665TOPLAM VARLIKLAR105.166.098 118.016.478KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.168.774 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları460.029 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 460.029 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.708.745 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.708.745 0Ticari Borçlar51.986.257 66.177.381İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 23.510.369 37.850.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 28.475.888 28.326.810Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar832.820 745.712Diğer Borçlar184.669 92.744İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 87.578 42.744İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar97.091 50.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)271.055 534.516Kısa Vadeli Karşılıklar621.312 738.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar181.818 148.971Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar439.494 590.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler131.612 312.425ARA TOPLAM56.196.499 68.601.749TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.196.499 68.601.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.272.586 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar127.696 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 127.696 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.144.890 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.144.890 0Uzun Vadeli Karşılıklar965.901 1.503.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 965.901 1.503.070Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 264.989 119.771TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.503.476 1.622.841TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER60.699.975 70.224.590ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.466.123 47.791.888Ödenmiş Sermaye13 1.770.000 1.770.000Sermaye Düzeltme Farkları13 36.341.849 36.341.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 256.578 256.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.116.001 -1.136.480Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.116.001 -1.136.480Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 496.562 496.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.612.563 -1.633.042Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 14.767.915 8.121.196Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.207.974 -7.140.780Net Dönem Karı veya Zararı-3.346.244 9.579.525TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.466.123 47.791.888TOPLAM KAYNAKLAR105.166.098 118.016.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 120.365.564 198.636.493 44.392.113 65.198.091Satışların Maliyeti14 -112.963.369 -192.214.029 -41.473.753 -62.055.810TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.402.195 6.422.464 2.918.360 3.142.281BRÜT KAR (ZARAR)14 7.402.195 6.422.464 2.918.360 3.142.281Genel Yönetim Giderleri15 -10.681.648 -11.898.067 -3.619.064 -4.235.860Pazarlama Giderleri-1.182.712 -2.237.045 -391.124 -1.024.755Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.1 1.672.474 800.645 324.546 504.727Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16.2 -305.028 -1.401.836 -71.817 -902.064ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.094.719 -8.313.839 -839.099 -2.515.671Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 -322.754 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-155.249 -292.113 -155.249 -69.454FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.249.968 -8.605.952 -1.317.102 -2.585.125Finansman Gelirleri617.911 476.105 79.004 312.209Finansman Giderleri-635.315 -344.356 -54.624 -55.820SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.267.372 -8.474.203 -1.292.722 -2.328.736Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -78.872 1.636.518 -19.231 448.700Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 -37.643 0 -9.694Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -78.872 1.674.161 -19.231 458.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.346.244 -6.837.685 -1.311.953 -1.880.036DÖNEM KARI (ZARARI)-3.346.244 -6.837.685 -1.311.953 -1.880.036Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.346.244 -6.837.685 -1.311.953 -1.880.036Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 18 -1,89050000 -3,86310000 -0,74120000 -1,06220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.479 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.599 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.120 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.120 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.479 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.325.765 -6.837.685 -1.311.953 -1.880.036Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.325.765 -6.837.685 -1.311.953 -1.880.036http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798302BIST