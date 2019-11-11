***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2019Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/11/2017Karar Sayısı460Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIA) ÇİMBETON Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan 2019 yılı ilk 9 aylık konsolide finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.B) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükte bulunan raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan konsolide finansal tablolar ve ara dönem yönetim kurulu raporundaki bilgiler1- ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, herhangi bir eksiklik içermemekte,2- işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup, ara dönem faaliyet raporu da işin gelişimi ve performansı ile işletmenin finansal durumu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizlikleri dürüstçe yansıtmaktadır.Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,Ali İhsan Özgürman - Finansal Raporlamadan Sorumlu Mali İşler DirektörüBahri Zuhal - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ÜyesiFaruk Güler - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798310BIST