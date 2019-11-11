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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

11.11.2019 20:13
GÜNCEL HABERLER

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2019
Açıklamalar

01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798304


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ISBTR 22.310,00 816.392 % 15,00  
OLMIP 4,92 8.353.905 % 14,95  
KFEIN 8,43 134.423.268 % 13,00  
DGATE 7,06 116.529.354 % 12,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3992 7,4363 % 0,73  
Frank 5,7918 5,8267 % 0,67  
Riyal 1,5350 1,5427 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.456 1.456 -3,04  
Altın Gr. 271 271 0,34  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,84 16,87 0,04  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,19 62,19 -0,32  
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