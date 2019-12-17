***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2019 17:51
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi 31.12.2019 tarihinde sona ereceğinden, üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 18 Aralık 2019 Çarşamba günü başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803954
BIST
18:05111.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,82
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
110.937
18:055,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0321
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8894
En Düşük
5,8441
18:056,5599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
18:05279,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,56
|Açılış
|: 279,21
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|5,14
|12.908.029
|% 19,81
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|FLAP
|4,94
|238.071.107
|% 15,42
|
|BURVA
|7,13
|7.503.745
|% 15,00
|
|MTRYO
|5,26
|12.079.244
|% 14,85
|
|ATAGY
|4,51
|9.475.214
|% -14,91
|
|TSPOR
|2,43
|254.500.840
|% -12,27
|
|FORMT
|2,90
|442.401
|% -11,59
|
|NIBAS
|6,13
|857.342
|% -9,85
|
|HUBVC
|13,48
|39.938.914
|% -9,47
|
|THYAO
|13,91
|1.512.433.661
|% -0,71
|
|TUPRS
|124,20
|664.053.972
|% 2,14
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|ASELS
|19,45
|395.443.524
|% -0,41
|
|SISE
|5,12
|383.997.001
|% 0,59
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,50
|305.157.467
|% -1,19
|
|ALBRK
|1,34
|155.078.430
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7240
|7,7627
|% -0,74
|
|Frank
|5,9704
|6,0064
|% 0,70
|
|Riyal
|1,5641
|1,5719
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-1,00
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,83
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|0,38
|