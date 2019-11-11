***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:05
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.105.842 -537 199.928 726.252 526.797 -875.016 4.744.567 3.869.551
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-712.266 1.239.063 -526.797 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.262 1.192.234 1.156.972 837.885 1.994.857
Dönem Karı (Zararı)
41 1.192.234 1.192.234 861.832 2.054.066
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.262 -35.262 -23.947 -59.209
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.393.576 -35.799 199.928 1.965.315 1.192.234 281.956 5.582.452 5.864.408
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-501.793 2.280.810 -1.779.017 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.120 2.001.366 1.983.246 1.300.945 3.284.191
Dönem Karı (Zararı)
41 2.001.366 2.001.366 1.313.800 3.315.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.120 -18.120 -12.855 -30.975
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 641.618 -43.050 199.928 4.496.290 2.001.366 2.862.854 7.075.030 9.937.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.514.754 1.234.488
Dönem Karı (Zararı)
3.315.166 2.054.066
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 3.315.166 2.054.066
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
647.247 626.010
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 684.902 570.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.810 79.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 203.725 42.488
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -96.915 37.271
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.981 1.595
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 -44.501 -35.119
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 50.482 36.714
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -150.446 -26.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-798.733 -989.973
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.526.274 -1.093.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.526.274 -1.093.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 603.976 288.317
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
610.831 288.317
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 -1.691.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -88.215 -6.654
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
192.777 268.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.061.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 192.777 2.329.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 217.410 142.242
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -226.181 1.060.087
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-626.470 751.631
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
400.289 308.456
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -7.860 2.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.634 40.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 35.634 40.789
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.163.680 1.690.103
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -648.926 -455.615
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.443 -147.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
489.855
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
489.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.443 -637.023
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.636 -632.429
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -73.807 -4.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.480 -123.699
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
89.480 -123.699
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 89.480 -123.699
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.517.791 963.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.517.791 963.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.594.629 361.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 5.112.420 1.325.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 5.112.420 2.594.629
Ticari Alacaklar
3.549.345 2.073.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.549.345 2.073.553
Diğer Alacaklar
9 30.198 23.343
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30.198 23.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
10 10.988.200 10.988.200
Peşin Ödenmiş Giderler
316.635 228.420
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 316.635 228.420
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 648.926 610.831
Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
20.645.724 16.518.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.645.724 16.518.976
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14 5.835.880 6.449.612
Taşıtlar
5.405.581 5.764.194
Mobilya ve Demirbaşlar
430.166 684.492
Özel Maliyetler
133 926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 191.798 176.525
Diğer Haklar
191.798 176.525
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 577.627 652.352
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.605.305 7.278.489
TOPLAM VARLIKLAR
27.251.029 23.797.465
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.770 99.290
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.770 99.290
Banka Kredileri
47 188.770 99.290
Ticari Borçlar
3.010.886 2.862.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.010.886 2.862.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 502.051 284.641
Diğer Borçlar
1.909.469 2.460.006
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.550.824 2.177.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
358.645 282.712
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.554 15.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.554 15.414
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.124.438 787.868
Kısa Vadeli Karşılıklar
550.261 611.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 126.407 90.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 423.854 520.769
ARA TOPLAM
7.293.429 7.121.371
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.293.429 7.121.371
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 7.635.744 7.647.959
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600 12.815
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.021.536 779.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.021.536 779.092
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.362.436 1.595.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.019.716 10.022.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.313.145 17.143.772
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.862.854 879.608
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
598.568 1.118.481
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
598.568 1.118.481
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 641.618 1.143.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -43.050 -24.930
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.928 199.928
Yasal Yedekler
30 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 4.496.290 2.215.480
Net Dönem Karı veya Zararı
40 2.001.366 1.779.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 7.075.030 5.774.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.937.884 6.653.693
TOPLAM KAYNAKLAR
27.251.029 23.797.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
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