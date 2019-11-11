***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.105.842 -537 199.928 726.252 526.797 -875.016 4.744.567 3.869.551Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-712.266 1.239.063 -526.797 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.262 1.192.234 1.156.972 837.885 1.994.857Dönem Karı (Zararı)41 1.192.234 1.192.234 861.832 2.054.066Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.262 -35.262 -23.947 -59.209Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.393.576 -35.799 199.928 1.965.315 1.192.234 281.956 5.582.452 5.864.408Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-501.793 2.280.810 -1.779.017 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.120 2.001.366 1.983.246 1.300.945 3.284.191Dönem Karı (Zararı)41 2.001.366 2.001.366 1.313.800 3.315.166Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.120 -18.120 -12.855 -30.975Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 641.618 -43.050 199.928 4.496.290 2.001.366 2.862.854 7.075.030 9.937.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.514.754 1.234.488Dönem Karı (Zararı)3.315.166 2.054.066Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 3.315.166 2.054.066Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler647.247 626.010Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 684.902 570.700Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler106.810 79.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 203.725 42.488Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -96.915 37.271Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.981 1.595Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 -44.501 -35.119Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 50.482 36.714Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -150.446 -26.044İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-798.733 -989.973Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.526.274 -1.093.549İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.526.274 -1.093.549Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 603.976 288.317İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.855İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)610.831 288.317Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 0 -1.691.400Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -88.215 -6.654Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler192.777 268.099İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.061.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 192.777 2.329.599Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 217.410 142.242Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -226.181 1.060.087İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-626.470 751.631İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)400.289 308.456Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -7.860 2.096İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.634 40.789Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 35.634 40.789Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.163.680 1.690.103Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -648.926 -455.615YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-86.443 -147.168Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri489.855Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri489.855Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-86.443 -637.023Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -12.636 -632.429Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -73.807 -4.594FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.480 -123.699Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları89.480 -123.699Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 89.480 -123.699YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.517.791 963.621NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.517.791 963.621DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.594.629 361.867DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 5.112.420 1.325.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 5.112.420 2.594.629Ticari Alacaklar3.549.345 2.073.553İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.549.345 2.073.553Diğer Alacaklar9 30.198 23.343İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30.198 23.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar10 10.988.200 10.988.200Peşin Ödenmiş Giderler316.635 228.420İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 316.635 228.420Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 648.926 610.831Diğer Dönen Varlıklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM20.645.724 16.518.976TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.645.724 16.518.976DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 5.835.880 6.449.612Taşıtlar5.405.581 5.764.194Mobilya ve Demirbaşlar430.166 684.492Özel Maliyetler133 926Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 191.798 176.525Diğer Haklar191.798 176.525Ertelenmiş Vergi Varlığı40 577.627 652.352TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.605.305 7.278.489TOPLAM VARLIKLAR27.251.029 23.797.465KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar188.770 99.290İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar188.770 99.290Banka Kredileri47 188.770 99.290Ticari Borçlar3.010.886 2.862.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.010.886 2.862.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 502.051 284.641Diğer Borçlar1.909.469 2.460.006İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.550.824 2.177.294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar358.645 282.712Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.554 15.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 7.554 15.414Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 1.124.438 787.868Kısa Vadeli Karşılıklar550.261 611.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 126.407 90.773Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 423.854 520.769ARA TOPLAM7.293.429 7.121.371TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.293.429 7.121.371UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 7.635.744 7.647.959İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.635.144 7.635.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar600 12.815Uzun Vadeli Karşılıklar1.021.536 779.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.021.536 779.092Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.362.436 1.595.350TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.019.716 10.022.401TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.313.145 17.143.772ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.862.854 879.608Ödenmiş Sermaye30 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.325.712 3.325.712Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -13.759.010 -13.759.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)598.568 1.118.481Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)598.568 1.118.481Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 641.618 1.143.411Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -43.050 -24.930Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler199.928 199.928Yasal Yedekler30 199.928 199.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 4.496.290 2.215.480Net Dönem Karı veya Zararı40 2.001.366 1.779.017Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 7.075.030 5.774.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.937.884 6.653.693TOPLAM KAYNAKLAR27.251.029 23.797.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31