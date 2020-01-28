CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|VKING
|4,47
|3.466.971
|% 14,91
|GRNYO
|1,73
|31.563.611
|% 14,57
|QNBFB
|72,30
|5.454.616
|% 14,49
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7109
|7,7496
|% -0,34
|Frank
|6,0909
|6,1276
|% -0,28
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% -0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.577
|1.578
|-5,36
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,47
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|Yarım
|964
|989
|9,46
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,11
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|B. Petrol
|58,54
|58,54
|-0,04
Seans Raporu
- 11:14MEGAP Yüzde 6.30 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 875 adet işlem
- 11:14MEGAP Yüzde 6.30 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 875 adet işlem
- 11:13XU100 Endeks 120, 866 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 2, 153.00 milyon TL de
- 11:13OSMEN Yüzde 9.74 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 108 adet işlem
- 11:12DYOBY Yüzde 6.84 oranında artışla 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 043 adet işlem