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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.01.2020 14:21
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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sayın Hakan Timur'un istifasının kabulüne,  Sayın Hakan Timur'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Sayın Şerafettin Karakış'ın TTK.'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,  Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Hakan Timur'un üstlenmiş olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevine, yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şerafettin Karakış'ın atanmasına, Keyfiyetin usulü gereğince tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814302


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