***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 14:21
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sayın Hakan Timur'un istifasının kabulüne, Sayın Hakan Timur'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Sayın Şerafettin Karakış'ın TTK.'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Hakan Timur'un üstlenmiş olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevine, yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şerafettin Karakış'ın atanmasına, Keyfiyetin usulü gereğince tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814302
BIST
15:24120.869
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -1.670,90
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
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123.936
En Düşük
120.864
15:245,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,9400
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|Önceki Kapanış
|: 5,9330
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5,9484
En Düşük
5,9236
15:246,5600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,5480
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|Önceki Kapanış
|: 6,5640
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6,5705
En Düşük
6,5503
15:24298,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,24
|Açılış
|: 298,00
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,06
|249.033.796
|% 18,39
|
|YUNSA
|16,20
|122.201.072
|% 14,98
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.053.786
|% 14,80
|
|KFEIN
|14,01
|113.459.528
|% 14,74
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,99
|23.939.904
|% -10,02
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.308.532.160
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,97
|570.580.125
|% 0,00
|
|ADESE
|2,54
|531.200.972
|% 9,96
|
|PETKM
|4,01
|522.828.849
|% -0,74
|
|GARAN
|11,75
|405.830.971
|% -2,57
|
|ADESE
|2,54
|531.200.972
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,97
|570.580.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|235.332.912
|% -0,61
|
|PETKM
|4,01
|522.828.849
|% -0,74
|
|OZGYO
|2,06
|249.033.796
|% 18,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7569
|7,7958
|% -0,11
|
|Frank
|6,0956
|6,1323
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5798
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,28
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|-0,34
|
Seans Raporu
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15:36
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