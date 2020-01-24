***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.01.2020 14:22
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında
Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Hakan Timur'un üstlenmiş olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevine, yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şerafettin Karakış'ın atanmasına karar verildi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814303
BIST
15:25120.904
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.636,53
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|: 123.694
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15:255,9412
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 297,97
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|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.067.551
|% 14,80
|
|SAMAT
|2,51
|2.851.352
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,98
|113.964.873
|% 14,50
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,95
|23.992.186
|% -10,47
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.330.829.057
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|GARAN
|11,69
|418.894.119
|% -3,07
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,65
|235.478.926
|% 0,00
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7580
|7,7969
|% -0,09
|
|Frank
|6,0958
|6,1326
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5798
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|-3,10
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|4,72
|
|Yarım
|949
|973
|2,29
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,80
|61,80
|-0,24
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