***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2019 15:12
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797187
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3439
18:05273,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,04
|Açılış
|: 273,62
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.881.128
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|TIRE
|1,96
|124.791.850
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,33
|51.086.879
|% 14,05
|
|CMENT
|13,16
|15.576.860
|% 12,86
|
|ODAS
|1,55
|127.168.282
|% -11,43
|
|KLMSN
|16,12
|59.738.738
|% -10,44
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,72
|18.708.203
|% -8,74
|
|DOBUR
|3,87
|18.590.562
|% -6,97
|
|THYAO
|12,66
|2.366.810.782
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|658.007.091
|% 3,38
|
|GARAN
|9,77
|525.384.356
|% 2,95
|
|ASELS
|18,94
|494.685.101
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|376.256.561
|% 2,64
|
|THYAO
|12,66
|2.366.810.782
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|658.007.091
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,33
|376.256.561
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,47
|43.937.640
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.662.387
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3357
|7,3725
|% -0,46
|
|Frank
|5,7496
|5,7843
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5256
|1,5333
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-7,27
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,81
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